सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को मिलेगा चयन वेतनमान का लाभ
देहरादून में, मुख्य शिक्षा अधिकारी ने अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए चयन वेतनमान और पदोन्नत वेतनमान की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षक 31 जुलाई 2026 तक अर्हता पूरी करें और 15 सितंबर 2026 तक आवेदन करें। 10, 20, और 30 वर्ष की सेवा पर वित्तीय लाभ भी उपलब्ध होगा।
देहरादून। मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए चयन वेतनमान व पदोन्नत वेतनमान की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार 31 जुलाई 2026 तक अर्हता पूरी करने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं के प्रस्ताव नियमानुसार आवश्यक अभिलेखों के साथ 15 सितंबर 2026 तक मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराने होंगे। शासनादेश के तहत शिक्षकों को स्नातक/प्रवक्ता वेतनक्रम में 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद चयन वेतनमान और चयन वेतनमान की तिथि से 12 वर्ष की सेवा पूरी होने पर पदोन्नत वेतनमान का प्रावधान है। शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 10, 20 और 30 वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद सुनिश्चित कैरियर प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय लाभ दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंMahavir chauhan
शॉर्ट बायो: महावीर चौहान पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान देहरादून में बतौर वरिष्ठ संवाददाता कार्यरत हैं।
परिचय एवं अनुभव
महावीर चौहान प्रिंट मीडिया में 2011 से सक्रिय हैं। महावीर चौहान ने अपने करियर की शुरुआत 2011 में अमर उजाला शिमला से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2012 में दैनिक हिन्दुस्तान में हरिद्वार से सफर शुरू किया। इसके बाद हल्द्वानी तैनात रहे। वर्ष 2020 से देहरादून में कार्यरत हैं।
कॅरियर का सफर
महावीर चौहान ने अपने करियर की शुरुआत 2011 में अमर उजाला शिमला से की,जहां उन्होंने सिटी टीम में बतौर रिपोर्टर करीब एक साल तक कार्य करते हुए पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2012 में हिन्दुस्तान समाचार पत्र के साथ नए सफर की शुरुआत की। हरिद्वार में ढाई साल तक रिपोर्टर के तौर पर कार्य किया। 2014 से सितंबर 2015 तक हिन्दुस्तान देहरादून में बतौर सुपर स्ट्रिंगर कार्य किया। सितंबर 2015 से दिसंबर 2019 तक हल्द्वानी यूनिट में सब एडिटर के तौर पर कार्य किया। वर्ष 2020 से देहरादून में कार्यरत हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
जवाहर नवोदय विद्यालय से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नाहन और पांवटा साहिब डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद देवसंस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार से मास कॉम किया। इस दौरान आकाशवाणी नजीबाबाद उत्तरप्रदेश के साथ कार्य किया। शिमला में दूरदर्शन में एक माह का प्रशिक्षण प्राप्त किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
लाइफस्टाइल विषयों, बाजार, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि विषयों पर महावीर चौहान की गहरी समझ है। समय- समय पर सेलिब्रिटी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। मौजूदा समय में देहरादून में नगर निगम, एमडीडीए, स्मार्ट सिटी, कैन्ट बोर्ड, सिंचाई विभाग, उपभोक्ता फोरम की कवरेज कर रहे हैं। महावीर चौहान का मानना है कि पाठकों का भरोसा बरकरार रखने के लिए तथ्यपरक पत्रकारिता जरूरी है।
विशेषज्ञता
दून शहर की विभिन्न योजनाओं को लेकर गहरी समझ।
नगर निगम, एमडीडीए, स्मार्ट सिटी से संबंधित प्रोजेक्ट।
इंफ्रास्ट्रक्चर, मास्टर प्लान जैसे विषयों पर पकड़।