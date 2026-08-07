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बिना कंडक्टर चल रहे स्टेज कैरिज वाहनों पर हो कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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देहरादून महानगर सिटी बस सेवा सोसाइटी ने कंडक्टर की अनिवार्यता को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। सोसाइटी ने गढ़वाल मंडल आयुक्त को ज्ञापन सौंप कर कंडक्टर के बिना चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई की मांग की है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार यात्रियों की सुरक्षा और किराया वसूलने के लिए कंडक्टर होना आवश्यक है।

बिना कंडक्टर चल रहे स्टेज कैरिज वाहनों पर हो कार्रवाई

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। स्टेज कैरिज वाहनों में कंडक्टर की अनिवार्यता को लेकर देहरादून महानगर सिटी बस सेवा सोसाइटी ने कड़ा रुख अपनाया है। सोसाइटी के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने गढ़वाल मंडल आयुक्त एवं आरटीए अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर कंडक्टर के बिना संचालित होने वाले वाहनों पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।23 मई 2025 को उच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि यात्रियों से किराया वसूलने तथा उनके प्रवेश-निकास की व्यवस्था के लिए जहां कंडक्टर की वैधानिक आवश्यकता है, वहां नियमों का पालन कराया जाना चाहिए। सोसाइटी ने चेतावनी दी है कि न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद उसका अनुपालन नहीं हो रहा है।

उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक निर्देश जारी करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

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