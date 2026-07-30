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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुशी जताई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 के पारित होने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने इसे भारत की परीक्षा प्रणाली की अखंडता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस बिल के पास होने पर संतोष व्यक्त किया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुशी जताई

नई दिल्ली, एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि उन्हें खुशी है कि लोकसभा ने व्यापक बहस के बाद सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया है। रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह भारत की परीक्षा प्रणाली की अखंडता को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं उन सांसदों और पार्टियों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने विधेयक का समर्थन किया। राजनाथ सिंह ने विधायी पहल का समर्थन करने वाले सांसदों को धन्यवाद देते हुए दंडात्मक उपायों के बारे में विस्तार से बताया। इस बीच, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी बिल के पास होने पर खुशी जताई है।

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