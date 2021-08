रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने मल्टी-मोड हैंड ग्रेनेड को भारतीय सेना को सौंपा, जानिए इसकी ख़ास बातें

देश रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने मल्टी-मोड हैंड ग्रेनेड को भारतीय सेना को सौंपा, जानिए इसकी ख़ास बातें Published By: Aditya Kumar Tue, 24 Aug 2021 02:47 PM हिन्दुस्तान,नई दिल्ली

Your browser does not support the audio element.