पाक को चेतावनीः सीतारमण बोलीं- संघर्ष विराम का सम्मान करते हैं, उकसाया तो जरूर जवाब देंगे- VIDEO

पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम उल्लंघन पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सख्त अंदाज में भारत का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने पाकिस्तान को साफ-साफ चेतावनी देते हुए कहा कि हम संघर्ष विराम का सम्मान करते हैं लेकिन हमें उकसाया गया तो हम जरूर जवाब देंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते।

केन्‍द्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर बुलाई गई एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के दौरान रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा काम रमजान के महीने में सीजफायर का आंकलन करना नहीं है।

हमारा काम बॉर्डर की सुरक्षा करना है। कोई भी बेवजह सीजफायर का उल्‍लंघन करेगा तो हम उसका जवाब देंगे और हम अलर्ट हैं। देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय ने सेना से बातचीत करने के बाद ही जम्मू-कश्मीर में रमजान सीजफायर लागू किया था। उन्होंने कहा कि हम इस फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन आर्मी के पास अब भी जवाबी कार्रवाई करने का विकल्प है। अगर सेना को उकसाया तो जरूर जवाब देंगे। इस दौरान जब पाकिस्तान से बातचीत को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते हैं और यही हमारी सरकार का रुख है।

राफेल डील पर कांग्रेस पर वार

राफेल डील को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के सभी आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। इस डील में एक पैसे का भी घोटाला नहीं हुआ है। ये दो सरकारों के बीच का एग्रीमेंट है। उन्होंने कहा कि राफेल विमान की कीमत को लेकर गलत तुलना की जा रही है। इस डील में कोई घपला नहीं हुआ है।

काउंटरिंग अमेरिकाज एडवसरीज थ्रू सेंक्शंस एक्ट के कारण भारत- रूस रक्षा संबंधों पर असर पड़ने से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अमेरिका को यह बता दिया गया है कि नयी दिल्ली रक्षा उपकरणों और स्पेयर पार्टस की खरीद मास्को से करता है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों का इस पर असर नहीं पड़ सकता क्योंकि ये संबंध काफी पुराने हैं।

सेना के पास हथियारों की कमी नहीं

रक्षामंत्री ने कहा कि फिलहाल सेना के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। राफेल डील को लेकर उठाए जा रहे विपक्ष के आरोप गलत हैं। उन्होंने कहा कि सेना के पास अभी फंड की कोई कमी नहीं है। उन्होंने आंकड़े भी जारी किए।