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नीला ड्रम केस : बचाव पक्ष की बहस पूरी, अभियोजन आज देगा जवाब

By Vinay Sharma
हिन्दुस्तान, मेरठ
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नीला ड्रम केस में सौरभ की हत्या के बचाव पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है। बचाव पक्ष ने गवाहों की गवाही, एफआईआर की खामियों, और सीसीटीवी फुटेज के अभाव पर सवाल उठाए। सौरभ का आरोप है कि उसकी पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल ने मिलकर उसकी हत्या की। अब अभियोजन पक्ष अपनी दलीलें प्रस्तुत करेगा।

नीला ड्रम केस : बचाव पक्ष की बहस पूरी, अभियोजन आज देगा जवाब

नीला ड्रम केस यानी सौरभ हत्याकांड में बचाव पक्ष की बहस आज पूरी हो चुकी है। बचाव पक्ष ने सभी 22 गवाहों की गवाही को लेकर सवाल उठाए। साथ ही एफआईआर की खामियां, सीसीटीवी फुटेज का अभाव और घटना के समय साहिल-मुस्कान के शहर में नहीं होने का दावा किया। तर्क दिया कि साजिशन साहिल और मुस्कान को फंसाया गया था। वहीं, इस मामले में अब अभियोजन और वादी पक्ष की ओर से जवाब दिया जाएगा। ब्रह्मपुरी निवासी सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में काम करते थे। बाद में लंदन की एक बड़ी बेकरी में ज्वाइन कर लिया था। 3 मार्च 2025 की रात को घर के अंदर ही सौरभ की हत्या कर दी गई थी।

आरोप है कि पत्नी मुस्कान ने खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर सौरभ को दी थी। इसके बाद प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ के सीने में चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। लाश के टुकड़े किए और नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से जमा दिया था। इसके बाद दोनों हिमाचल घूमने चले गए थे और 17 मार्च को वापस आए। 18 मार्च को हत्याकांड का खुलासा हुआ और साहिल व मुस्कान को गिरफ्तार किया गया। तभी से दोनों मेरठ जेल में बंद है।वहीं, केस आखिरी चरण में है। बुधवार को कोर्ट में बचाव पक्ष की अधिवक्ता रेखा जैन ने 22वें गवाह की गवाही को लेकर बहस पूरी कर ली। अब इस मामले में गुरुवार को अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केके चौबे और वादी के अधिवक्ता विजय बहादुर कोर्ट में बचाव पक्ष की दलीलों का जवाब देंगे। फाइनल बहस की जाएगी और इसके बाद पत्रावली आदेश के लिए सुरक्षित की जाएगी। माना जा रहा है कि केस में जल्द ही फैसला आ सकता है।

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Vinay Sharma

लेखक के बारे में

Vinay Sharma

शॉर्ट बायो :

विनय शर्मा बीते 16 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में वेस्ट यूपी में क्राइम बीट संभाल रहे हैं। वह मेरठ में क्राइम टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव :

विनय शर्मा प्रिंट मीडिया में प्रतिष्ठित नाम हैं और पत्रकारिता में 16 साल का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान की मेरठ यूनिट में बतौर चीफ क्राइम रिपोर्टर कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान में वर्ष 2016 से लगातार कार्यरत हैं और अपराध की बड़ी घटनाओं की कवरेज में मजबूत पकड़ रखते हैं।


कॅरियर का सफर :

विनय शर्मा ने अपना कॅरियर वर्ष 2010 में दैनिक जागरण से शुरू किया। यहीं से उन्होंने पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों को समझा। वर्ष 2016 में हिन्दुस्तान मीडिया से जुड़े और वेस्ट यूपी में काम शुरू किया। फिलहाल में वेस्ट यूपी में क्राइम संभाल रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

ग्रेजुएशन और मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद दैनिक जागरण में ज्वाइन किया। क्राइम की घटनाओं की कवरेज के साथ ही साफ्ट स्टोरी कवरेज भी कर रहे हैं।


विजन

अपराध और आतंकी घटनाओं की कवरेज में विनय शर्मा को गहरी समझ है। इन्होंने कई बड़े प्रकरण में एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग खबरें दी हैं। साथ ही कई बड़े मामलों में कवरेज भी दी है। विनय शर्मा का लक्ष्य है कि प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर पाठकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाई जाए।


विशेषज्ञता

अपराध, एंटी करप्शन, ईओडब्ल्यू, सीआईडी, सीबीआई और एंटी टेररिस्ट स्क्वायड समेत जेल बीट कवरेज।

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