मोदी सरकार के नए कार्यकाल में रक्षा मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को अपने आधिकारिक पहले दौरे पर जाएंगे। रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने वाले राजनाथ सिंह सोमवार को पहले दौरे के रूप में सियाचिन ग्‍लेशियर जाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी से बाहर रक्षा बेस पर यह उनकी पहली यात्रा है। इस दौरान उनके साथ थल सेना अध्‍यक्ष विपिन रावत भी साथ रहेंगे।

Defence Minister Rajnath Singh to visit Siachen Glacier tomorrow as his first visit to a Defence base outside the national capital. Army Chief General Bipin Rawat to accompany him. pic.twitter.com/egEfJTyMZK