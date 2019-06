सियाचिन दौरे पर जवानों से बोले रक्षामंत्री राजनाथ सिंह- आपकी वीरता और जज्बे को सलाम करता हूं

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने कामकाज संभालने के साथ ही सक्रियता बढ़ा दी है। रक्षा मंत्री (Defence Minister) के तौर पर पद संभालने के बाद राजनाथ सिंह सोमवार को अपने पहले दौरे पर सियाचिन पहुंचे। जहां उन्होंने 12 हजार फुट की ऊंचाई पर सीमा की रक्षा कर रहे जवानों से मुलाकात किया। उनके साथ सेना प्रमुख जरनल बिपिन रावत भी हैं। इस दौरान सियाचिन बेस कैंप पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं आपके जज्बे और आपकी वीरता को मैं तहेदिल से सलाम करता हूं। सशस्त्र बलों में जवानों और अधिकारियों में गर्व की भावना है, यह किसी भी इंसान के दिल में सबसे मजबूत भावना है।

Defence Minister Rajnath Singh at Siachen base camp: I salute your spirit, your valour from the bottom of my heart. Jawans and officers in the Armed forces have a sense of pride, that is the strongest sentiment in the heart of any human. pic.twitter.com/bwKuawJDO1