अमेरिकी रक्षामंत्री ने की राजनाथ सिंह से बात, कश्मीर पर उनसे कही ये बात

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पेर से मंगलवार को फोन पर बातचीत की। इस दौरान राजनाथ ने मार्क एस्पर को अमेरिका के रक्षा मंत्री के तौर पर नियुक्ति को लेकर उन्हें बधाई दी।

अमेरिकी रक्षा मंत्री ने की नई दिल्ली की तारीफ

अमेरिकी रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर को लेकर हाल के दिनों में जो घटनाक्रम हुई उसमें भारत के पॉजिशन को लेकर उन्होंने नई दिल्ली की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक आंतरिक मामला है। मार्क एस्पर ने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी मुद्दे को द्विपक्षीय तरीके से सुलझा लिया जाएगा।

