करनाल की रैली में बोले राजनाथ सिंह, राफेल पर ॐ लिखने से कांग्रेस ने विवाद खड़ा कर दिया

हरियाणा के करनाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के पुराने मुख्यमंत्री चाहे वह कांग्रेस के हों या आईएनएलडी के दिल्ली से सरकार चलाते थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जमीनी स्तर पर सरकार चलाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास राफेल लड़ाकू विमान होता तो बालाकोट जाकर एयरस्ट्राइक करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम भारत में ही रहकर वहां के आतंकी ठिकानों को नष्ट कर देते।

राजनाथ ने कहा कि मैं साधारण परिवार से हूं और मेरा स्वाभाव भी साधारण सा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि इस प्लेन का इस्तेमाल करने से पहले उसकी पूजा की। उस पर ओम लिखा, नारियल फोड़ा और जो रक्षा बंधन बांधा जाता है वो बांधा इस पर कांग्रेस के नेताओं को आपत्ति हो गई। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपके घर पर होम नहीं लिखा जाता है और यहां बैठे सिख भाई एक ओंकर नहीं बोलते हैं।

