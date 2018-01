ऐतिहासिकः फाइटर प्लेन सुखोई 30MKI में उड़ान भरने वाली पहली रक्षा मंत्री बनीं निर्मला सीतामरण

रक्षा मंत्री निर्मला सीतामरण ने जोधपुर के हवाई अड्डे से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30 एमकेआई में उड़ान भरी। रक्षामंत्री पायलट का जी सूट पहनकर कॉकपिट में बैठीं।

वह अभियान की तैयारियों और युद्धक क्षमताओं की समीक्षा कर रहीं हैं। सुखोई-30 एमकेआई परमाणु सक्षम विमान है, जो दुश्मन के क्षेत्र में अंदर तक घुस सकता है।

Defence Minister @nsitharaman in Flying G-Suit before taking off in Sukhoi-30 MKI fighter jet#RakshaMantrifliesSukhoi pic.twitter.com/NEBbvgTHJx