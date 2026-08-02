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बाबाधाम से वृंदावन तक 1000 किलोमीटर पैदल यात्रा पर निकले पुजारी डब्लू शर्मा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर,प्रतिनिधि।बाघमारा स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर (बैजूधाम) के सह पुजारी डब्लू शर्मा ने सनातन आस्था और भक्ति का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया ह

बाबाधाम से वृंदावन तक 1000 किलोमीटर पैदल यात्रा पर निकले पुजारी डब्लू शर्मा

देवघर,प्रतिनिधि। बाघमारा स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर (बैजूधाम) के सह पुजारी डब्लू शर्मा ने सनातन आस्था और भक्ति का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे बाबा वैद्यनाथधाम देवघर से भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ास्थली श्री वृंदावनधाम तक की लगभग 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने के लिए पैदल पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। ​पुजारी डब्लू शर्मा की यह यात्रा साधारण पदयात्रा नहीं, बल्कि एक कठिन साधना है। उन्होंने यात्रा की शुरुआत में ही यह कठोर संकल्प लिया है कि पूरे मार्ग में वे अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। पूरी यात्रा के दौरान वे केवल जल और फलाहार के सहारे ही अपना सफर तय करेंगे।

​यात्रा की शुरुआत से पूर्व बाघमारा स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर प्रांगण में विशेष पूजा-अर्चना और भगवान की महाआरती की गई। इस अवसर पर स्थानीय श्रद्धालुओं, मंदिर समिति के सदस्यों और गणमान्य लोगों ने डब्लू शर्मा को तिलक लगाकर व अंगवस्त्र भेंट कर मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दीं। बैजू कृष्णा ट्रस्ट के सचिव सौरभ कुमार ने कहा कि आज के भौतिकवादी युग में ऐसी कठिन साधना और अटूट निष्ठा बहुत दुर्लभ है। बाबा वैद्यनाथ और श्री राधा-कृष्ण जी की कृपा से पुजारी का यह भक्तिमय संकल्प बिना किसी विघ्नन के सकुशल पूर्ण होगा। इस मौक़े पर बैजू कृष्णा ट्रस्ट के संरक्षक प्रेम यादव, अध्यक्ष प्रकाश यादव, कोषाध्यक्ष रामरेख यादव एवं ट्रस्ट के पदाधिकारी दिनेश महथा, शुकदेव दास ,हरेंद्र कुमार, आशीष कुमार, विनय कुमार यादव ,सुजीत कुमार एवं समिति के कई अन्य सदस्य उपस्थित थे।

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