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गंगा का जलस्तर घटा, तटबंध किए जा रहे मजबूत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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पिछले कई दिनों तक बढ़ते जलस्तर के बाद गंगा नदी का जलस्तर अब कम हो रहा है। खादर क्षेत्र के ग्रामीणों को राहत मिली है, हालांकि प्रशासन ने तटबंध की मरम्मत जारी रखी है। बिजनौर बैराज से और हरिद्वार से जल डिस्चार्ज की दर में कोई कमी नहीं आई है, और कुछ टावर भी ध्वस्त हुए हैं।

गंगा का जलस्तर घटा, तटबंध किए जा रहे मजबूत

पिछले कई दिनों तक लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण उफान पर रही गंगा नदी के जलस्तर में कमी आने लगी है। पिछले दो दिनों से गंगा के जलस्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे खादर क्षेत्र के ग्रामीणों और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। हालांकि सिंचाई विभाग तटबंध को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। बिजनौर बैराज के अवर अभियंता घनश्याम ने बताया कि रविवार शाम चार बजे बिजनौर बैराज से नदी का जलस्तर एक लाख 27 हजार क्यूसेक डिस्चार्ज चल रहा था, जबकि हरिद्वार के भीमगोडा बैराज से 97 हजार क्यूसेक पानी डिस्चार्ज चल रहा है।

जलस्तर में गिरावट के बावजूद प्रशासन द्वारा गंगा के किनारे बसे गांवों और तटबंध पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं शेरपुर नई बस्ती के समीप तटबंध को सुरक्षित रखने के लिए चौथे दिन भी मरम्मत कार्य जारी रहा। सिंचाई विभाग के कर्मचारी लगातार मौके पर मौजूद हैं और तटबंध की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता प्रमोद कुमार ने बताया कि कि फिलहाल बढ़े जलस्तर से तटबंध को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची है, लेकिन कुछ कमजोर स्थानों पर मरम्मत कार्य जारी है।वहीं, शेरपुर गांव के सामने गंगा की तेज धारा में हाईटेंशन लाइन का टावर बह गया था और दो टावर क्षतिग्रस्त हो गए थे। तेज बहाव के कारण बहे टावर का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। अधिकारियों का कहना है कि गंगा का जलस्तर सामान्य होने के बाद ही क्षतिग्रस्त लाइन की मरम्मत और नए टावर लगाने का कार्य शुरू कराया जाएगा।

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