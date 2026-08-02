Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

परिषदीय स्कूलों से घटा बच्चों की संख्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
Follow us on Google News
share

एक साल में 22,620 कम हुए नामांकन एक साल में 22,620 कम हुए नामांकन बेसिक शिक्षा विभाग के प्रयास के बाद भी स्कूलों में नही बढ़ रहे बच्चे 2025-26 में 31

परिषदीय स्कूलों से घटा बच्चों की संख्या

आजमगढ़,संवाददाता। परिषदीय स्कूलों में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से लाख प्रयास बावजूद बच्चों संख्या में बढ़ोत्तरी नही हुई। यानि पिछले साल से इस बार कुल 22620 बच्चों का नामांकन कम हुआ है। स्कूलों मेें नामांकन नही बढ़ोत्तरी नही होने से शिक्षा विभाग चिंतित नजर आ रहा है।

जिला स्कूलों की संख्या

जिले के 2706 परिषदीय स्कूल है। स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए शासन की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल चलो अभियान,घर-घर संपर्क और जागरूकता कार्यक्रम चलाने के बावजूद सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ने के बजाय कम हो गया है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 में 3,12,442 बच्चों का नामांकन था, जो वर्तमान शैक्षिक सत्र 2026-27 में घटकर 2,89,722 रह गया है। यानी एक वर्ष में 22,620 बच्चों की कम हो गए। स्कूलों में नामांकन घटने से विभाग की चिंता बढ़ गई है। अधिकारियों का कहना है कि नामांकन बढ़ाने के लिए स्कूल चलो अभियान, अभिभावकों से संपर्क, रैलियां, जनजागरूकता कार्यक्रम और ड्रॉपआउट बच्चों को स्कूल से जोड़ने जैसी गतिविधियां लगातार चलाई जा रही हैं। इसके बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं।

निजी विद्यालयों की बढ़ती लोकप्रियता

विभागीय अधिकारियों के अनुसार सरकारी स्कूलों कम नामांकन का कारण निजी विद्यालयों की ओर अभिभावकों की बदलती सोच है। कारण निजी स्कूलों में बच्चों को एलकेजी से नामांकन शुरू हो जाता है। जबकि परिषदीय स्कूलों में छह वर्ष पूरे पर कक्षा एक में नामांकन किया जाता है। इस असर सीधे सरकारी स्कू लों पर पड़ रहा है।

सरकारी स्कूलों की सुविधाएं

आजमगढ़। परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को निशुल्क पाठ्यपुस्तकें, यूनिफॉर्म,मिड-डे मील,जूते-मोजे,स्वेटर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार निजी स्कूलों की तर्ज पर स्कूलों को आधुनिक संसाधन उपलब्ध करा रही है।

कोट

नामांकन बढ़ाने को पूरा प्रयास किया जा रहा है। शिक्षक अभिभावकों के घर घर संपर्क बढ़ाने में लगे है।

-- राजीव पाठक,बीएसए।

प्रश्न उत्तर

बच्चों का नामांकन क्यों कम हुआ है?
सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन कम होने का कारण निजी विद्यालयों की ओर अभिभावकों की बदलती सोच है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Azamgarh News Azamgarh Latest News Azamgarh
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।