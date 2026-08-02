परिषदीय स्कूलों से घटा बच्चों की संख्या

एक साल में 22,620 कम हुए नामांकन एक साल में 22,620 कम हुए नामांकन बेसिक शिक्षा विभाग के प्रयास के बाद भी स्कूलों में नही बढ़ रहे बच्चे 2025-26 में 31

आजमगढ़,संवाददाता। परिषदीय स्कूलों में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से लाख प्रयास बावजूद बच्चों संख्या में बढ़ोत्तरी नही हुई। यानि पिछले साल से इस बार कुल 22620 बच्चों का नामांकन कम हुआ है। स्कूलों मेें नामांकन नही बढ़ोत्तरी नही होने से शिक्षा विभाग चिंतित नजर आ रहा है।

जिला स्कूलों की संख्या जिले के 2706 परिषदीय स्कूल है। स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए शासन की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल चलो अभियान,घर-घर संपर्क और जागरूकता कार्यक्रम चलाने के बावजूद सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ने के बजाय कम हो गया है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 में 3,12,442 बच्चों का नामांकन था, जो वर्तमान शैक्षिक सत्र 2026-27 में घटकर 2,89,722 रह गया है। यानी एक वर्ष में 22,620 बच्चों की कम हो गए। स्कूलों में नामांकन घटने से विभाग की चिंता बढ़ गई है। अधिकारियों का कहना है कि नामांकन बढ़ाने के लिए स्कूल चलो अभियान, अभिभावकों से संपर्क, रैलियां, जनजागरूकता कार्यक्रम और ड्रॉपआउट बच्चों को स्कूल से जोड़ने जैसी गतिविधियां लगातार चलाई जा रही हैं। इसके बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं।

निजी विद्यालयों की बढ़ती लोकप्रियता विभागीय अधिकारियों के अनुसार सरकारी स्कूलों कम नामांकन का कारण निजी विद्यालयों की ओर अभिभावकों की बदलती सोच है। कारण निजी स्कूलों में बच्चों को एलकेजी से नामांकन शुरू हो जाता है। जबकि परिषदीय स्कूलों में छह वर्ष पूरे पर कक्षा एक में नामांकन किया जाता है। इस असर सीधे सरकारी स्कू लों पर पड़ रहा है।

सरकारी स्कूलों की सुविधाएं आजमगढ़। परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को निशुल्क पाठ्यपुस्तकें, यूनिफॉर्म,मिड-डे मील,जूते-मोजे,स्वेटर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार निजी स्कूलों की तर्ज पर स्कूलों को आधुनिक संसाधन उपलब्ध करा रही है।

कोट

नामांकन बढ़ाने को पूरा प्रयास किया जा रहा है। शिक्षक अभिभावकों के घर घर संपर्क बढ़ाने में लगे है।

-- राजीव पाठक,बीएसए।