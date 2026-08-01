जिले में तीन वर्षों में 05 हजार हेक्टेयर घट गया धान का रकवा
चिंता : वैशाली जिले में खरीफ की मुख्य फसल धान की खेती का रकवा लगातार घटता जा रहा समय पर बारिश न हो रही, गंडक नदी से बरसात के दिनों में नहर नाले में वर्षों से पानी नहीं आ रहा इस साल भी अनुमान से कम...
हाजीपुर । एक प्रतिनिधि वैशाली जिले में खरीफ की मुख्य फसल धान की खेती का रकवा लगातार घटता जा रहा है। बीते तीन वर्षों में करीब पांच हजार हेक्टेयर की कमी आई है। बीते वर्षों में खरीफ मौसम के दौरान धान की खेती का लक्ष्य 54 हजार हेक्टेयर रखा जाता था, लेकिन इस साल 48831.58 हेक्टेयर के आसपास तय किया गया गया।
धान की खेती पर संकट
किसानों का कहना है कि समय पर बारिश न होने और गंडक नदी से बरसात के दिनों में नहर नाले में वर्षों से पानी नहीं आ रहा है। पहले गंडक नदी बरसात के दिनों में जलस्तर बढ़ने पर हरौली नालानुमा नहर में पानी आता था जिससे हाजीपुर, बिदुपुर, सहदेई-देसरी के हजारों हेक्टेयर में सिंचाई हो जाती थी। पानी के अभाव में धान की फसल प्रभावित हो रही है। इस साल भी अनुमान से कम बारिश हुई है, बावजूद किसान पटवन कर धान की रोपनी में जुटे हैं। किसान निजी बोरिंग में डीजल चालित और बिजली चालित पंपसेट से सिंचाई कर रोपनी करा रहे हैं।
मजदूरों की कमी
इसके अलावा धान की खेती से मुंह मोड़ने का दूसरा कारण मजदूरों की समस्या भी बताई गई है। धान रोपनी के लिए पर्याप्त मजदूरों की जरूरत होती है, लेकिन खेतीहर मजदूरों की कमी के कारण किसान धान की खेती छोड़ रहे हैं। कृषि विभाग का कहना है कि 10 अगस्त तक किसान धान की रोपनी करेंगे। किसान राजीव कुमार का कहना है कि पहले बारिश नहीं होने पर ड्रेनेज विभाग का हरौली नालानुमा नहर से पानी आता था, जिससे धान की फसल में सिंचाई के साथ पोखर तलाव व नहर में पानी जमा रहने से भूमिगत जलस्तर भी नीचे नहीं खिसकता था। अब नहर की पहचान समाप्त होने पर है।
फसलों का चयन
धान की जगह मक्का व दलहन पर जोर धान की खेती की कम होने और सिंचाई की समस्या से किसानों का रुझान मक्का और दलहनी फसलों की तरफ तेजी से बढ़ा है। इन फसलों को पानी की जरूरत कम होती है। धान की अपेक्षा लागत भी कम आ रही है। मक्का, दलहनी में अरहर, उड़द, तिल की खेती किसान ज्यादा रुचि ले रहे हैं। हालांकि इन फसलों के लिए घोरपड़ास चुनौती बने हुए है। इस साल जिले में कृषि विभाग की ओर से 12530.85 हेक्टेयर में मक्का, दलहनी के लिए 1731.99 हेक्टेयर में अरहर, 197.66 हेक्टेयर में उरद आदि दलहनी फसलों की खेती के लिए लक्ष्य रखा गया है। हालांकि इस साल दलहनी फसलों के लिए अनुदानित बीज उपलब्ध नहीं हो सका है, जिससे किसान बाजार से महंगी बीज खरीद कर किसानों कें बुआई किया है। - जय प्रकाश
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