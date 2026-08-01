सात साल में प्रयागराज एयरपोर्ट से सबसे कम उड़ानें और यात्री
प्रयागराज एयरपोर्ट पर जुलाई 2026 में यात्रियों की संख्या 25,452 रही, जो पिछले सात वर्षों में सबसे कम है। अकासा एयर ने नियमित मुंबई उड़ानें बंद कर दी हैं। निदेशक गणेश यादव ने कहा कि एयरलाइन सितंबर से सेवा बहाल करने की योजना बना रही है।
प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। प्रयागराज एयरपोर्ट से सफर करने वालों के लिए जुलाई 2026 अच्छी खबर लेकर नहीं आया। बीते सात सालों में जुलाई में पहली बार यहां से उड़ानें और यात्रियों की संख्या सबसे कम दर्ज की गई। वजह साफ है-अकासा एयर ने जुलाई से मुंबई की रोजाना उड़ान बंद कर दी। अब यह फ्लाइट सिर्फ सोमवार को ही चल रही है। नतीजा ये हुआ कि हर शनिवार को प्रयागराज एयरपोर्ट से एक भी नियमित यात्री विमान नहीं उड़ा।
जुलाई 2026 के आंकड़े
प्रयागराज एयरपोर्ट की ओर से जारी जुलाई 2026 के आंकड़ों के अनुसार एयरपोर्ट पर 89 आगमन और 89 प्रस्थान समेत कुल 178 उड़ानों का संचालन हुआ। इनसे 12,388 आगमन और 13,064 प्रस्थान यात्रियों सहित कुल 25,452 यात्रियों ने सफर किया। यह आंकड़ा पिछले zeven वर्षों के जुलाई माह में सबसे कम है।
पिछले वर्षों की तुलना
आंकड़ों पर नजर डालें तो जुलाई 2019 में 398 उड़ानों से 32,631 यात्रियों ने सफर किया था। वर्ष 2020 में 324 उड़ानों से 26,010, 2021 में 556 उड़ानों से 31,973, 2022 में 646 उड़ानों से 40,593, 2023 में 682 उड़ानों से 59,273, 2024 में 536 उड़ानों से 47,459 और 2025 में 306 उड़ानों से 39,978 यात्रियों का आवागमन दर्ज किया गया था। इसके मुकाबले जुलाई 2026 में उड़ानों और यात्रियों दोनों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हुई। हैरानी की बात ये है कि कोरोना काल के दौरान भी विमानों की संख्या इतनी कम नहीं हुई थी।
भविष्य की संभावनाएँ
प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक गणेश यादव ने बताया कि अकासा एयर के अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। एयरलाइन ने मुंबई मार्ग पर फिर से नियमित उड़ान संचालन की तैयारी शुरू कर दी है। उम्मीद है कि सितंबर से सप्ताह के सातों दिन मुंबई के लिए विमान सेवा बहाल हो जाएगी, जिससे उड़ानों और यात्रियों की संख्या में फिर बढ़ोतरी होगी।
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डेटा बॉक्स : जुलाई में प्रयागराज एयरपोर्ट (वर्षवार)
वर्ष कुल उड़ानें कुल यात्री
2019 398 32,631
2020 324 26,010
2021 556 31,973
2022 646 40,593
2023 682 59,273
2024 536 47,459
2025 306 39,978
2026 178 25,452
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंPiyush Kumar Srivastava
शॉर्ट बायो: पीयूष श्रीवास्तव पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ प्रयागराज में रेलवे, रोडवेज, एयरवेज, बिजली और बिजनेस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
पीयूष श्रीवास्तव भारतीय प्रिंट व डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में पीयूष ‘हिन्दुस्तान’ अखबार व ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बिजनेस, बिजली व परिवहन की खबरों को देख रहे हैं। 2015 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
पीयूष श्रीवास्तव ने अपने करियर की शुरुआत दिसंबर 2007 में ‘आई नेक्स्ट, दैनिक जागरण’ अखबार से की थी। इस दौरान क्राइम की खबरों पर महारत हासिल की। जून 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ अखबार प्रयागराज में सेवाएं देना शुरू किया। 2015 से 2024 तक क्राइम की रिपोर्टिंग की। वर्तमान में रेलवे, रोडवेज और एयरवेज के साथ ही बिजली और अर्थ-व्यापार से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। उसी वक्त से लगातार प्रिंट मीडिया में सक्रिय रहे हैं। शुरूआती दौर में क्राइम रिपोर्टिंग और अब रेलवे, रोडवेज, एयरवेज के साथ ही बिजली, बिजनेस और परिवहन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
रिपोर्टिंग और विजन
बिजली, परिवहन, बिजनेस, क्राइम की गतिविधियों की खबरों के साथ ही माघ मेला व कुम्भ मेला में रिपोर्टिंग का पीयूष श्रीवास्तव का लंबा अनुभव है। वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुम्भ के दौरान रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व कर महाकुम्भ की कई स्पेशल स्टोरी की। 2013 के महाकुम्भ और 2019 के कुम्भ की रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। पीयूष का मानना है कि सत्य, पारदर्शिता और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए जनता की आवाज़ को सशक्त मंच देना ही पत्रकार का मुख्य दायित्व है।
विशेषज्ञता
प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड की रिपोर्टिंग का अनुभव।
प्रयागराज के चर्चित अतीक-अशरफ हत्याकांड की खास रिपोर्टिंग।
रेलवे, रोडवेज और एयरवेज की खबरों पर पैनी नजर।
जीएसटी के जानकार, व्यापारियों की समस्याओं की गहरी समझ।