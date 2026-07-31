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एमबीपीजी: पहले तो एडमिशन कम, अब कॉलेज छोड़ रहे छात्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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हल्द्वानी। कुमाऊं के सबसे बड़े एमबीपीजी कॉलेज में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। 50 से अधिक छात्र प्रवेश प्रक्रिया पूरी किए बिना कॉलेज छोड़ चुके हैं। ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों ने शहर के युवाओं को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें 70 प्रतिशत छात्र ग्रामीण क्षेत्रों से हैं।

एमबीपीजी: पहले तो एडमिशन कम, अब कॉलेज छोड़ रहे छात्र

हल्द्वानी। कुमाऊं के सबसे बड़े एमबीपीजी कॉलेज में इस बार ‘मिशन एडमिशन’ की तस्वीर चिंताजनक नजर आ रही है। एक ओर जहां स्नातक प्रथम सेमेस्टर में दाखिला लेने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या में पहले से ही गिरावट दर्ज की जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रवेश लेने के बाद भी कई छात्र कॉलेज छोड़ रहे हैं। बीते 17 जुलाई से शुरू हुई स्नातक प्रथम सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अब तक 50 से अधिक छात्र बिना प्रवेश प्रक्रिया पूरी किए कॉलेज छोड़ चुके हैं। चिंता की बात यह है कि 12 से अधिक छात्र तो फीस जमा करने के बाद भी कॉलेज से अपना नाम वापस ले चुके हैं। प्राध्यापकों का कहना है कि छात्र अब निजी विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों की ओर रुख कर रहे हैं। इसके अलावा कई विद्यार्थियों का चयन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में मेरिट के आधार पर होने से वे एमबीपीजी कॉलेज छोड़ रहे हैं। प्राचार्य डॉ. एनएस बनकोटी ने बताया कि कुछ छात्र अन्य संस्थानों में जाने की बात कहकर नाम वापस ले रहे हैं。

उच्च शिक्षा लेने शहर से आगे निकले गांव के छात्र

हल्द्वानी। एमबीपीजी कॉलेज में जारी प्रवेश प्रक्रिया में ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों ने शहर के युवाओं को पीछे छोड़ दिया है। अब तक 2,500 से अधिक छात्र-छात्राओं ने प्रवेश ले लिया है। प्राचार्य डॉ. एनएस बनकोटी के अनुसार, दाखिला लेने वालों में करीब 70 प्रतिशत छात्र भीमताल, कोटाबाग, ओखलकांडा, धारी, हैड़ाखान और रुद्रपुर से हैं। शहर के विद्यार्थियों की संख्या फिलहाल ग्रामीण छात्रों के मुकाबले काफी कम है

प्रश्न और उत्तर

कितने छात्र कॉलेज छोड़ चुके हैं?
50 से अधिक छात्र बिना प्रवेश प्रक्रिया पूरी किए कॉलेज छोड़ चुके हैं।
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