तरुण तेजपाल के खिलाफ लगे रेप के आरोप पर 19 मई को फैसला, जानें अब तक के अपडेट्स

तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ रेप केस मामले में गोवा के एक कोर्ट में 19 मई को फैसला सुनाया जाएगा। आपको बता दे ंकि इसस पहले सुनवाई 12 मई तक के लिए टाल दी गई थी। तरुण तेजपाल को 30 नवंबर 2013 को रेप केस में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा कि गोवा में भाजपा सरकार ने ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ के तहत उन्हें फंसाया है।

तरुण तेजपाल के खिलाफ उनकी महिला सहकर्मी ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। महिला के आरोपों के अनुसार, गोवा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पांच सितारा होटल की लिफ्ट में तेजपाल ने उनका उत्पीड़न किया था। इसके बाद 30 नवंबर 2013 को तेजपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि, उन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत की न्यायाधीश क्षमा जोशी ने आठ मार्च को तेजपाल मामले में अंतिम दलीलें सुनी।

Verdict in the alleged sexual assault case against former Editor-in-Chief, of Tehelka Magazine, Tarun Tejpal: Sessions court, Mapusa adjourns the matter, order to be pronounced on May 19th.



(File photo) pic.twitter.com/embcXJHwDt