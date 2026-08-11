नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर अररिया कॉलेज में डिबेट प्रतियोगिता आयोजित

अररिया, वरीय संवाददाता अररिया कॉलेज, अररिया में सोमवार को प्रधानाचार्य प्रो.(डॉ.) रामदयाल पासवान के मार्गदर्शन में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत “इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन हायर एजुकेशन” विषय पर डिबेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भाग लेकर नई शिक्षा नीति के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत किए।कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए महाविद्यालय के एनइपी के नोडल पदाधिकारी डॉ. फैयाज आलम ने प्रतियोगिता की रूपरेखा और उद्देश्य के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। महाविद्यालय के वरीय प्रोफेसर डॉ. अब्दुस सलाम ने अपने संबोधन में नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए इसे वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयोगी बताया।डिबेट

प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति के प्रभाव, संभावनाओं और चुनौतियों को लेकर अपने-अपने विचार रखे। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में डॉ. अमरीश कुमार श्रीवास्तव, डॉ. बृजकिशोर राम, डॉ. तंजील अतहर, डॉ. राजेश मोहन, डॉ. सुलोचना कुमारी, डॉ. नीतू कुमारी, डॉ. संदेश यादव एवं डॉ. हामिद अंसारी शामिल रहे। प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों को 15 अगस्त के अवसर पर पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षक डॉ. भीष्म कुमार सिंह, डॉ. अलका कुमारी, डॉ. अनीता कुमारी, डॉ. हेना नकवी, डॉ. आशा कुमारी, डॉ. शम्स परवेज, डॉ. प्रभात कुमार सिंह, डॉ. आशीष झा, डॉ. लालकृष्ण, डॉ. राहुल आनंद, डॉ. विभा त्रिवेदी, डॉ. नेहा कुमारी, डॉ. अंजली कुमारी, डॉ. किम्मी कुमारी सहित शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित रहे। महाविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉ. प्रभात कुमार सिंह ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्तमान समय में अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि इस नीति में विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के साथ-साथ उनके बहुआयामी व्यक्तित्व विकास पर भी विशेष जोर दिया गया है।