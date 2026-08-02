पीएम श्री विद्यालय में वाद-विवाद, सरस्वती कुमारी रहीं अव्वल
पीएम श्री उत्क्रमित पीपुल्स अकादमी में वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों ने मोबाइल फोन के उपयोग पर तर्क प्रस्तुत किए। प्रधानाचार्य ने डिबेट के महत्व पर बात की। विजेताओं में सरस्वती कुमारी, प्रिया पात्रो और आंचल कुमारी रहे। सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया।
पीएम श्री उत्क्रमित पीपुल्स अकादमी प्लस टू विद्यालय न्यू बाराद्वारी में वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका विषय विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए मोबाइल फोन का उपयोग था। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया और विषय के पक्ष-विपक्ष में तर्क प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के प्रारंभ में विद्यालय के प्राचार्य चंद्रदीप पांडेय ने डिबेट की महत्ता और लाभों से विद्यार्थियों को अवगत कराया। निर्णायक की भूमिका सुषमा स्वयंप्रभा, डॉ. शुभेंदु घोष तथा अनुपमा ने निभाई। कार्यक्रम का संयोजन रीना कुमारी ने किया। अंत में विजेताओं को प्राचार्य और निर्णायकों द्वारा पुरस्कृत किया गया। सभी प्रतिभागियों को प्रतिभागिता सम्मान प्रदान किए गए।
प्रतिभागियों में करण महतो, सावन मुखर्जी, पुतुल कुमारी, खुशबू कुमारी, सोनम कुमारी, सरस्वती कुमारी, प्रिया पात्रो और आंचल कुमारी शामिल रहे। प्रथम स्थान पर सरस्वती कुमारी, द्वितीय स्थान पर प्रिया पात्रो और तृतीय स्थान पर आंचल कुमारी रहीं।
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