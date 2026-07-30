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गुरुनानक कॉलेज में वाद-विवाद प्रतियोगिता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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गुरुनानक कॉलेज धनबाद की आईईसी सेल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की छठी वर्षगांठ पर वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता में 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिन्होंने एनईपी के प्रभाव पर चर्चा की। कार्यक्रम में प्रमुख हस्तियों ने हिस्सा लिया, जबकि छात्रों ने एनईपी की भूमिकाओं, चुनौतियों और संभावनाओं पर अपने विचार रखे।

गुरुनानक कॉलेज में वाद-विवाद प्रतियोगिता

धनबाद, प्रमुख संवाददाता। गुरुनानक कॉलेज धनबाद की आईईसी सेल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की छठी वर्षगांठ पर बुधवार को वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया। कुल 24 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 12 ने पक्ष और 12 ने विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत किए। एनईपी के विभिन्न प्रावधान और उसके प्रभाव पर तार्किक व प्रभावशाली विचार रखे। सचिन राज और आर्या ने प्रावधान की जानकारी देकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद वाद-विवाद में छात्रों ने एनईपी की भूमिका, चुनौतियों और संभावनाओं पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रोफेसर संजय सिन्हा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की योजना, क्रियान्वयन और दूरगामी प्रभावों पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में प्रो पुष्पा तिवारी, डॉ उदय सिंहा, प्रो ममता प्रसाद, प्रो अंशुमन साहा, प्रो सोनी कुमारी व कौशिक मुखर्जी उपस्थित थे। बीसीए और बीबीए विभाग के 70 विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

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