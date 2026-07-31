वाद-विवाद में अलीशा, सानिध्य और आयुषी विजेता
सेंट जोसेफ कॉलेज में एएसआईएससी द्वारा आयोजित वाद-विवाद प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों में विजेताओं की घोषणा की गई। सब-जूनियर वर्ग में अलीशा अली ने क्रमशः प्रथम स्थान प्राप्त किया। जूनियर वर्ग में सानिध्य शर्मा और सीनियर वर्ग में आयुषी यादव ने शीर्ष स्थान हासिल किया। प्रधानाचार्य ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं।
सेंट जोसेफ कॉलेज में शुक्रवार को एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (एएसआईएससी) फादर जॉर्ज हेस, एसजे स्मृति वाद-विवाद डिक्लेमेशन प्रतियोगिता (जोनल स्तर 2026) आयोजित की गई। सब-जूनियर वर्ग में गर्ल्स हाईस्कूल की अलीशा अली को प्रथम एवं सेंट जोसेफ कॉलेज के दक्ष राज तलवार को द्वितीय, जूनियर वर्ग में सेंट जॉन्स को-एड स्कूल के सानिध्य शर्मा को प्रथम और गर्ल्स हाईस्कूल की जैनब सीमाब को द्वितीय, जबकि सीनियर वर्ग में गर्ल्स हाईस्कूल की आयुषी यादव को प्रथम और सेंट जोसेफ कॉलेज के दक्ष अभिषिक्त लायल को द्वितीय स्थान मिला। प्रधानाचार्य फादर वॉल्टर डीसिल्वा ने शुभकामनाएं दीं। प्रतियोगिता का मूल्यांकन डॉ. रश्मि जैन, प्रांजल परिहार तथा डॉ. मृत्युंजय राव ने किया।
मंच संचालन कॉलेज कैप्टन अनोश के. जॉन और धन्यवाद ज्ञापन डॉ. लिंडा शेन गैफनी ने प्रस्तुत किया।
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