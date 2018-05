विपक्ष ने कहा- जलियांवाला नरसंहार की तरह है तूतीकरण में हुई जघन्य हत्या

तूतीकरण में स्टेरलाइट प्लांट को बंद करने की मांग के खिलाफ प्रदर्शनकारियों पर की गई फायरिंग को लेकर तमिलनाडु सरकार चौतरफा घिरती हुई नज़र आ रही है। मंगलवार को पुलिस कार्रवाई में नौ लोगों की मौत हो गई थी।

एक तरफ डीएमके जहां ने इस इसे जघन्य हत्या करार दिया है तो वहीं दूसरी तरफ एमडीएमके ने इसकी तुलना जलियांवाला हत्याकांड से कर दी। जबकि, कांग्रेस ने इसे राज्य प्रयोजित आतंकवाद करार दिया है। डीएमके नेता एमके स्टालिन ने सादी वर्दी में एक पुलिसवाले को प्रदर्शनकारियों पर बंदूक ताने हुए फोटो ट्वीट किया है और लिखा है- “निर्दोष लोगों को सामूहिक हत्या”

स्टालिन ने लिखा है- कम से कम 11 तमिल लोगों की हुई जघन्य हत्या के लिए आखिर कौन जिम्मेवारा है? क्या इसके लिए तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कार्यालय कानून व्यवस्था के ठीक से ना पालन करने के लिए डीजीपी पर कार्रवाई करेगा? क्या मुख्य सचिव पूरी घटना में अपनी भूमिका के बारे में बताएंगे? क्या स्टेरलाइट प्रदर्शन का इंसाफ हो पाएगा?

Where does the final accountability lie for the brutal murder of at least 11 Tamils? Will @CMOTamilNadu take action against DGP for failing to maintain law and order? Will Chief Secretary explain her role in this entire episode? Will there be justice for #SterliteProtest ?

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की की कार्रवाई की मंगलवार को तीखी आलोचना की और इसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद का एक उदाहरण करार दिया।

The gunning down by the police of 9 people in the #SterliteProtest in Tamil Nadu, is a brutal example of state sponsored terrorism. These citizens were murdered for protesting against injustice. My thoughts & prayers are with the families of these martyrs and the injured.