देश केरल में भारी बारिश का तांडव, एक हफ्ते में गई 38 लोगों जाने; 90 मकान भी ढह गए Published By: Ashutosh Ray Mon, 18 Oct 2021 10:35 PM एजेंसी,कोट्टायम इडुक्की

Your browser does not support the audio element.