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तिलैया जंक्शन पर ट्रेन से गिरकर युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नवादा
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केजी रेलखंड पर तिलैया जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर 30 वर्षीय युवक की ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में गिरकर मौत हो गई। युवक का नाम शंकर कुमार था, जो प्लेटफॉर्म के नीचे गिरकर कट गया। घटना के बाद परिजन मौके पर पहुंचे, और पोस्टमार्टम के बिना शव ले जाने की इच्छा जताई।

तिलैया जंक्शन पर ट्रेन से गिरकर युवक की मौत

केजी रेलखंड पर तिलैया जंक्शन के प्लेटफॉर्म एक के लाइन नंबर 01 पर क्रू लॉबी के समीप गिर कर एक युवक की मौत हो गयी। गाड़ी संख्या 63386 डाउन तिलैया जंक्शन से शुक्रवार की रात 08.44 बजे खुल चुकी थी, लेकिन उस व्यक्ति ने चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास किया। इस क्रम में उस व्यक्ति को लोगों ने रोका भी, लेकिन वह नहीं रुका और इसी प्रयास में प्लेटफॉर्म के नीचे चला गया। गिरते ही वह कमर के पास से दो टुकड़ों में कट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शव को स्टेशन पोर्टर द्वारा 09.30 बजे ट्रैक से हटाया जा सका।

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आरपीएफ थानाध्यक्ष महेन्द्र कुमार ने बताया कि इसी बीच, मृतक के परिजन मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने उसकी पहचान की। मृतक की पहचान नवादा नगर थाना स्थित पूर्व अषाढ़ी ग्राम निवासी मुन्ना प्रसाद के 30 वर्षीय पुत्र शंकर कुमार उर्फ कारा के रूप में हुई। परिजन बिना पोस्टमार्टम के ही शव ले जाना चाहते थे, इस कारण कोई कांड पंजीकरण नहीं किया गया और जीआरपी नवादा द्वारा शव परिजनों को सौंप दिया गया। (नवादा/हिसुआ से राजेश मंझवेकर/उदय कुमार सिन्हा)

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