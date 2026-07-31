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खंड संघचालक हरिश्चंद्र के निधन पर शोक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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खंड संघचालक हरिश्चंद्र के निधन पर शोकखंड संघचालक हरिश्चंद्र के निधन पर शोकखंड संघचालक हरिश्चंद्र के निधन पर शोकखंड संघचालक हरिश्चंद्र के निधन पर शोकखं

खंड संघचालक हरिश्चंद्र के निधन पर शोक

ड्रमंडगंज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हलिया के खंड संघचालक एवं रतेह चौराहा निवासी 75 वर्षीय हरिश्चंद्र सोनी का शुक्रवार को सुबह हृदयाघात से निधन हो गया। उनके निधन की खबर से संघ कार्यकर्ताओं और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। लंबे समय तक संगठन से जुड़े रहे हरिश्चंद्र सोनी ने सामाजिक और संगठनात्मक कार्यों में अहम भूमिका निभाई। भाजपा नेताओं, संघ पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उनके आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी।

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