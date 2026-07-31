खंड संघचालक हरिश्चंद्र के निधन पर शोक
खंड संघचालक हरिश्चंद्र के निधन पर शोकखंड संघचालक हरिश्चंद्र के निधन पर शोकखंड संघचालक हरिश्चंद्र के निधन पर शोकखंड संघचालक हरिश्चंद्र के निधन पर शोकखं
ड्रमंडगंज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हलिया के खंड संघचालक एवं रतेह चौराहा निवासी 75 वर्षीय हरिश्चंद्र सोनी का शुक्रवार को सुबह हृदयाघात से निधन हो गया। उनके निधन की खबर से संघ कार्यकर्ताओं और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। लंबे समय तक संगठन से जुड़े रहे हरिश्चंद्र सोनी ने सामाजिक और संगठनात्मक कार्यों में अहम भूमिका निभाई। भाजपा नेताओं, संघ पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उनके आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें