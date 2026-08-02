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सेनानी परिवार के जिला महामंत्री के निधन पर शोक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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इटावा के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के जिला महामंत्री इकबाल हाशमी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके निधन से सामाजिक और विभिन्न संगठनों में शोक की लहर दौड़ गई। शोक व्यक्त करने वालों में कई प्रमुख सदस्यों का समावेश रहा।

सेनानी परिवार के जिला महामंत्री के निधन पर शोक

इटावा। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के जिला महामंत्री इकबाल हाशमी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके निधन का समाचार मिलते ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार सहित सामाजिक व विभिन्न संगठनों में शोक की लहर दौड़ गई। शोक व्यक्त करने वालों में जिलाध्यक्ष निर्मल चन्द्र गुप्ता, कोषाध्यक्ष श्यामल दास गुप्ता, योगेन्द्र दीक्षित, सुरेश जाटव, संजू गुप्ता, शिवनारायण यादव, प्रेमबाबू गुप्ता, अनुराग अग्निहोत्री, जयवीर सिंह यादव, केके. यादव, कमलेश गुप्ता, छाया भदौरिया सहित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के सदस्य शामिल रहे।

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