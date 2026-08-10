अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत
मुरादनगर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार दीपक कुमार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन की पहचान करने का काम शुरू कर दिया है। दीपक कुमार हरियाणा के सिरसा का निवासी था।
मुरादनगर, चंद्रशेखर त्यागी। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर गांव भिक्कनपुर के पास रविवार रात तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार को कुचल दिया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा के सिरसा निवासी 35 वर्षीय दीपक कुमार स्कूटी से नोएडा से हरियाणा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जा रहे थे। रविवार रात करीब नौबज जब वह एक्सप्रेसवे पर गांव भिक्कनपुर के पास पहुंचे तो तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी सवार उछलकर काफी दूर जा गिरा।
सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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