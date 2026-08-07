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टेंपो व ट्रैक्टर में टक्कर, एक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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पंचेत डैम के पास शुक्रवार को टेंपो और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हुई। इस हादसे में टेंपो चालक उमापद दत्ता की मौत हो गई और टेंपो पर सवार तीन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

टेंपो व ट्रैक्टर में टक्कर, एक की मौत

पंचेत, प्रतिनिधि। पंचेत डैम से सटे पश्चिम बंगाल साइड में टेंपो (जेएच 10 एक्यू 6223) और टैक्टर (डब्लूबी बी वन 1523) में शुक्रवार को जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में चिरकुंडा नीचे बाजार निवासी टेंपो चालक उमापद दत्ता (55) की मौके पर मौत हो गई। जबकि टेंपो पर सवार अन्य तीन यात्री गंभीर रुप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर मृतक के पुत्र अभिजीत दत्ता पहुंचे। उन्होंने बताया कि टेंपो में यात्री को लेकर पिताजी पश्चिम बंगाल की ओर जा रहे थे। तभी विपरीत दिशा से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दिया।

टेंपो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में पिताजी की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे। पंचेत पुलिस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेजा गया। पुलिस ने टेंपो और टैक्टर को जब्त कर लिया है।

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