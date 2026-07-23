Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सड़क हादसे की रिपोर्ट दर्ज कराई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
Follow us on Google News
share

दिल्ली दून हाईवे पर सात जुलाई को एक भीषण सड़क हादसे में कार चालक आशुतोष मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस हादसे में चालक सहित तीन दोस्तों की मौत हो गई और एक साथी गंभीर रूप से घायल हुआ। कार तेज गति से चलाकर अनियंत्रित हो गई थी, जबकि अन्य दोस्त चालाकी को ठीक करने का प्रयास कर रहे थे।

सड़क हादसे की रिपोर्ट दर्ज कराई

दिल्ली दून हाईवे पर सात जुलाई को सकौती ओवरब्रिज के पास खाई में कार पलटने से हुए भीषण सड़क हादसे में पुलिस ने कार चालक मृतक आशुतोष मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हादसे में कार चालक सहित तीन दोस्तों की मौत हो गई थी और मृतकों का एक साथी गंभीर रूप से घायल हुआ था। थाने पर मृतक नितेश शर्मा के छोटे भाई तरुण शर्मा ने तहरीर दी थी। दिल्ली के प्रेमनगर करावल निवासी तरुण शर्मा ने बताया कि सात जुलाई को उसका बड़ा भाई नितेश शर्मा अपने दोस्तों मिथुन चौहान, शैलेंद्र और आशुतोष मिश्रा के साथ हरिद्वार से घर लौट रहा था।

कार को आशुतोष मिश्रा चला रहा था। चालक के कार तेज गति और लापरवाही से चलाने के कारण हादसा हुआ, जबकि कार में बैठे उसके दोस्त लगातार कार को सही चलाने की बात कह रहे थे, लेकिन चालक ने उनकी बात को अनसुना किया, जिसके चलते सकौती ओवरब्रिज के पास कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और आगे के टायर फटने पर अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसे में चालक आशुतोष मिश्रा, नितेश शर्मा और शैलेंद्र की मौके पर मौत हो गई, जबकि मिथुन चौहान गंभीर रूप से घायल हो गया था। इंस्पेक्टर दौराला सुमन कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। घटनास्थल की जांच और वाहन की तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Meerut Latest News Meerut News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।