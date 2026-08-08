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गैर ऋणी किसान 14 तक करा सकेंगे बीमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूबेदार यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026 फसल बीमा के लिए अंतिम तिथियाँ निर्धारित की गई हैं। गैर-ऋणी किसानों के लिए अंतिम तिथि 14 अगस्त और ऋणी किसानों के लिए 31 अगस्त है। 2% प्रीमियम देकर किसान फसल बीमा करा सकते हैं।

गैर ऋणी किसान 14 तक करा सकेंगे बीमा

जिला कृषि अधिकारी डॉ सूबेदार यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026 फसल बीमा की अंतिम तिथि गैर-ऋणी किसानों के लिए 14 अगस्त और ऋणी किसानों के लिए 31 अगस्त है। किसान केवल 2% प्रीमियम देकर बीमा करा सकते हैं।ताकि फसलों के नुकसान होने पर उनकों आर्थिक सहायता मुहैया कराया जाएगा। निर्धारित अवधि के अंदर बीमा कराने पर ही लाभांवित हो पाएंगे।

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