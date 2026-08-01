15 अगस्त तक गैस उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य
पेज-04 के नहीं कराने पर रुक सकती है सिलेंडर की डिलीवरी सिमरी,एक प्रतिनिधि। एलपीजी गैस कंपनी ने उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। कंपनी के आदेश के अनुसार जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक...
पेज-04 के लिए समय पर ई-केवाईसी नहीं कराने पर रुक सकती है सिलेंडर की डिलीवरी सिमरी,एक प्रतिनिधि। एलपीजी गैस कंपनी ने उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। कंपनी के आदेश के अनुसार जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें 15 अगस्त तक इस प्रक्रिया को पूरी करनी होगी। सिमरी इंडेन गैस एजेंसी के प्रोपराइटर अभय कुमार ने बताया कि 15 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को सिलेंडर की डिलीवरी नहीं दी जाएगी। ई-केवाईसी पूर्ण होने के बाद ही सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी संभव होगा। साथ ही समय पर ई-केवाईसी नहीं कराने पर सब्सिडी के भुगतान में भी परेशानी आ सकती है।
उन्होंने बताया कि सभी उपभोक्ताओं का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी कराने के लिए एजेंसी द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी गैस उपभोक्ताओं से अंतिम तिथि से पहले नजदीकी गैस एजेंसी पहुंचकर अपना ई-केवाईसी अवश्य कराने की अपील की गई है। ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।
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