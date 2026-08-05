Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ई-केवाईसी नहीं तो घरेलू दर पर गैस सिलेंडर भी नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
Follow us on Google News
share

घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी की अंतिम समय-सीमा अब 16 अगस्त 2026 तय कर दी गई है। इंडेन गैस ने एसएमएस के माध्यम से उपभोक्ताओं को सूचित किया है कि अगर ई-केवाईसी समय पर नहीं कराई गई, तो घरेलू दर पर एलपीजी नहीं मिलेगा। गैस एजेंसी के प्रोपराइटर ने भी ग्राहकों से अपील की है कि वे अपनी प्रक्रिया पूर्ण करें।

ई-केवाईसी नहीं तो घरेलू दर पर गैस सिलेंडर भी नहीं

घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी की अंतिम समय-सीमा अब 16 अगस्त 2026 तय कर दी गई है। इंडेन गैस की ओर से उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे एसएमएस मे स्पष्ट कहा गया है कि यदि निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी पूरी नहीं की गई, तो उपभोक्ता घरेलू दर पर एलपीजी सिलेंडर पाने के पात्र नहीं रहेंगे। ई-केवाईसी पूरी होने तक घरेलू दर का लाभ नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि इससे पहले ई-केवाईसी कराने के लिए 01 जुलाई 2026 तक की समय-सीमा निर्धारित की गई थी। बताया जा रहा है कि यह अंतिम अवसर दिया जा रहा है। इसे लेकर इंडेन गैस की ओर से ई-केवाईसी नहीं कराने वाले ग्राहकों को एसएमएस भेजा जा रहा है। इस संदेश में कहा गया है कि उपभोक्ता अपने घर बैठे इंडियन ऑयल वन ऐप के माध्यम से ई-केवाईसी कर सकते है। इसके अलावा संबंधित गैस एजेंसी या सिलेंडर डिलीवरी करने वाले कर्मी की सहायता से भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। तेल कंपनियों ने जल्द से जल्द ई-केवाईसी कराने की अपील की है。

ये भी पढ़ें:ई-केवाईसी नहीं तो घरेलू दर पर गैस सिलेंडर भी नहीं

क्या कहते है गैस एजेंसी के प्रोपराइटर...

इस संबंध में जानकारी लेने पर स्वर्णलता गैस एजेंसी महेशपुर के प्रोपराइटर हेमंत कुमार दत्ता ने बताया कि रांची मुख्य कार्यालय से सख्त निर्देश प्राप्त हुआ है कि 16 अगस्त तक जो गैस उपभोक्ता ई-केवाईसी नहीं करेंगे, उनका कनेक्शन रद्द होने की संभावना है। उन्होंने गैस उपभोक्ताओं से अपील की है कि 16 अगस्त से पूर्व सभी गैस उपभोक्ता अपना ई-केवाईसी अवश्य करा लें।

ये भी पढ़ें:Munger News: 16 तक ई-केवाईसी नहीं कराने पर गैस सब्सिडी भी नहीं मिलेगी
ये भी पढ़ें:16 तक ई-केवाईसी नहीं कराने पर 29 सौ में मिलेंगे गैस सिलेंडर: मैनेजर

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ई-केवाईसी की अंतिम समय-सीमा कब है?
ई-केवाईसी की अंतिम समय-सीमा 16 अगस्त 2026 है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
LPG Indane Gas
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।