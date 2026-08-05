ई-केवाईसी नहीं तो घरेलू दर पर गैस सिलेंडर भी नहीं
घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी की अंतिम समय-सीमा अब 16 अगस्त 2026 तय कर दी गई है। इंडेन गैस ने एसएमएस के माध्यम से उपभोक्ताओं को सूचित किया है कि अगर ई-केवाईसी समय पर नहीं कराई गई, तो घरेलू दर पर एलपीजी नहीं मिलेगा। गैस एजेंसी के प्रोपराइटर ने भी ग्राहकों से अपील की है कि वे अपनी प्रक्रिया पूर्ण करें।
घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी की अंतिम समय-सीमा अब 16 अगस्त 2026 तय कर दी गई है। इंडेन गैस की ओर से उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे एसएमएस मे स्पष्ट कहा गया है कि यदि निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी पूरी नहीं की गई, तो उपभोक्ता घरेलू दर पर एलपीजी सिलेंडर पाने के पात्र नहीं रहेंगे। ई-केवाईसी पूरी होने तक घरेलू दर का लाभ नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि इससे पहले ई-केवाईसी कराने के लिए 01 जुलाई 2026 तक की समय-सीमा निर्धारित की गई थी। बताया जा रहा है कि यह अंतिम अवसर दिया जा रहा है। इसे लेकर इंडेन गैस की ओर से ई-केवाईसी नहीं कराने वाले ग्राहकों को एसएमएस भेजा जा रहा है। इस संदेश में कहा गया है कि उपभोक्ता अपने घर बैठे इंडियन ऑयल वन ऐप के माध्यम से ई-केवाईसी कर सकते है। इसके अलावा संबंधित गैस एजेंसी या सिलेंडर डिलीवरी करने वाले कर्मी की सहायता से भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। तेल कंपनियों ने जल्द से जल्द ई-केवाईसी कराने की अपील की है。
क्या कहते है गैस एजेंसी के प्रोपराइटर...
इस संबंध में जानकारी लेने पर स्वर्णलता गैस एजेंसी महेशपुर के प्रोपराइटर हेमंत कुमार दत्ता ने बताया कि रांची मुख्य कार्यालय से सख्त निर्देश प्राप्त हुआ है कि 16 अगस्त तक जो गैस उपभोक्ता ई-केवाईसी नहीं करेंगे, उनका कनेक्शन रद्द होने की संभावना है। उन्होंने गैस उपभोक्ताओं से अपील की है कि 16 अगस्त से पूर्व सभी गैस उपभोक्ता अपना ई-केवाईसी अवश्य करा लें।
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