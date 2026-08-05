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ई केवाईसी के बगैर 16 के बाद गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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गौहनिया। घरेलू एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए ई केवाईसी कराने की समय सीमा निर्धारित कर

ई केवाईसी के बगैर 16 के बाद गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल

घरेलू एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए ई केवाईसी कराने की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। ऐसे में इलाके की इंडेन, भारत और एचपी गैस एजेंसियों ने ई केवाईसी की प्रक्रिया अब तेज कर दी है। इन कम्पनियों के उपभोक्ता ने यदि 16 अगस्त तक यदि ई केवाईसी की प्रक्रिया नहीं कराई तो उन्हें 17 अगस्त से घरेलू गैस सिलेंडर के लिए कामर्शियल सिलेंडर वाले रेट देने होंगे। इसके लिए गैस एजेंसी के संचालकों के स्तर से उपभोक्ताओं को बार बार सूचना दी जा रही हैं। जबकि उन्हें मोबाइल फोन से पहले भी सूचना दी जा चुकी है।

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