प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि 7 अगस्त तक बढ़ी

प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि 7 अगस्त तक बढ़ी
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) अजीतमल में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4 अगस्त से बढ़ाकर 7 अगस्त कर दी गई है। नोडल प्रधानाचार्य अनूप सिंह ने इच्छुक अभ्यर्थियों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की।
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) अजीतमल में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 7 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। संस्थान के नोडल प्रधानाचार्य अनूप सिंह ने बताया कि पहले आवेदन की अंतिम तिथि 4 अगस्त निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर 7 अगस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि प्रवेश से वंचित न रह जाएं। उन्होंने अभ्यर्थियों से अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन करने की अपील की।
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