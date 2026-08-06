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अब 10 तक करें मत्स्य विभाग की योजनाओं के आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी गई है। सीईओ राजेन्द्र कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मछली पालन के एयरेशन सिस्टम, निषादराज बोट सब्सिडी तथा उप्र मत्स्य पालक कल्याण कोष के तहत आवेदन किए जा सकते हैं।

अब 10 तक करें मत्स्य विभाग की योजनाओं के आवेदन

वाराणसी। मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन के लिए तिथि बढ़ाकर अब 10 अगस्त कर दी गई है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेन्द्र कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मछली पालन के लिए एयरेशन सिस्टम की स्थापना योजना, निषादराज बोट सब्सिडी योजना और उप्र मत्स्य पालक कल्याण कोष के तहत योजनाओं के आवेदन किए जा सकते हैं।

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