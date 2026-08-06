मत्स्य पालन योजनाओं के आवेदन की तिथि 10 तक
मत्स्य विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त की गई थी। सहायक निदेशक मत्स्य ने बताया कि यह कदम जनहित में उठाया गया है।
मत्स्य विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की विभिन्न सरकारी योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी है। सहायक निदेशक मत्स्य ने बताया कि पहले आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त की गई थी, जिसे अब जनहित में फिर आगे बढ़ाया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें