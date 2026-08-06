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मत्स्य पालन योजनाओं के आवेदन की तिथि 10 तक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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मत्स्य विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त की गई थी। सहायक निदेशक मत्स्य ने बताया कि यह कदम जनहित में उठाया गया है।

मत्स्य पालन योजनाओं के आवेदन की तिथि 10 तक

मत्स्य विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की विभिन्न सरकारी योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी है। सहायक निदेशक मत्स्य ने बताया कि पहले आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त की गई थी, जिसे अब जनहित में फिर आगे बढ़ाया गया है।

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