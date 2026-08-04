Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मत्स्य विभाग की योजनाओं के लिए आवेदन की तिथि 5 अगस्त तक बढ़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

मत्स्य विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, बोट सब्सिडी और मोती संवर्धन जैसी योजनाओं के लिए आवेदन किया जा सकता है। निरस्त या प्रतीक्षारत आवेदक भी दोबारा आवेदन कर सकते हैं।

मत्स्य विभाग की योजनाओं के लिए आवेदन की तिथि 5 अगस्त तक बढ़ी

शाहजहांपुर। मत्स्य विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की राज्य सेक्टर योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी है। पहले यह तिथि 31 जुलाई थी। सहायक निदेशक मत्स्य ने बताया कि पात्र लाभार्थी मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषादराज बोट सब्सिडी, मोती संवर्धन, एरेशन सिस्टम स्थापना सहित अन्य योजनाओं के लिए fisheries.up.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। पूर्व में निरस्त या प्रतीक्षारत आवेदक भी दोबारा आवेदन करने के पात्र हैं। अधिक जानकारी के लिए विकास भवन स्थित सहायक निदेशक मत्स्य कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:मत्स्य विभाग की योजनाओं के लाभ को करें आवेदन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News Shahjahanpur
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।