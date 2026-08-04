मत्स्य विभाग की योजनाओं के लिए आवेदन की तिथि 5 अगस्त तक बढ़ी
मत्स्य विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, बोट सब्सिडी और मोती संवर्धन जैसी योजनाओं के लिए आवेदन किया जा सकता है। निरस्त या प्रतीक्षारत आवेदक भी दोबारा आवेदन कर सकते हैं।
शाहजहांपुर। मत्स्य विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की राज्य सेक्टर योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी है। पहले यह तिथि 31 जुलाई थी। सहायक निदेशक मत्स्य ने बताया कि पात्र लाभार्थी मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषादराज बोट सब्सिडी, मोती संवर्धन, एरेशन सिस्टम स्थापना सहित अन्य योजनाओं के लिए fisheries.up.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। पूर्व में निरस्त या प्रतीक्षारत आवेदक भी दोबारा आवेदन करने के पात्र हैं। अधिक जानकारी के लिए विकास भवन स्थित सहायक निदेशक मत्स्य कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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