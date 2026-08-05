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31 अगस्त तक जमा होंगे आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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योगेश, चम्पावत। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया, सत्यापन और धनराशि भुगतान की समय-सीमा बढ़ा दी गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेंद्र सिंह सामंत ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन 31 अगस्त तक किए जाएंगे।

31 अगस्त तक जमा होंगे आवेदन

योगेश, चम्पावत। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया, सत्यापन और धनराशि भुगतान की समय-सीमा बढ़ा दी गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेंद्र सिंह सामंत ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन 31 अगस्त तक किए जाएंगे।

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हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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