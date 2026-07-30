महिला विश्वविद्यालय में मार्क शीट व उपाधि प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 तक बढ़ी
जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने अंकपत्र और उपाधि प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 15 अगस्त 2026 तक अपने दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि इस तिथि के बाद कोई अनुरोध नहीं स्वीकार किया जाएगा।
जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग द्वारा अंकपत्र (मार्क शीट) और उपाधि प्रमाण पत्र (डिग्री सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी सूचना के अनुसार अब प्रमाण पत्र संग्रह की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2026 तक निर्धारित की गई है।संबंधित सभी विद्यार्थियों से कहा गया है कि वे अंतिम तिथि यानी 15 अगस्त 2026 से पहले परीक्षा विभाग से अपने अंकपत्र एवं उपाधि प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें। विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात इस संबंध में किसी भी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा
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