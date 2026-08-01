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नवोदय में छठी कक्षा की प्रवेश परीक्षा के लिए अब सात अगस्त तक होगा रजिस्ट्रेशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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देवती स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 2027-28 का छठी कक्षा का प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब छात्र 7 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। पहले तिथि 31 जुलाई थी। 2531 छात्रों ने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया है और प्राचार्य ने जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

नवोदय में छठी कक्षा की प्रवेश परीक्षा के लिए अब सात अगस्त तक होगा रजिस्ट्रेशन

परसा/दरियापुर, एक संवाददाता। देवती स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2027-28 में छठी कक्षा में नामांकन के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है।अब इच्छुक छात्र-छात्राएं सात अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।पहले आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी।विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य देवाशीष सिन्हा ने बताया कि नवोदय विद्यालय समिति के निर्देश पर रजिस्ट्रेशन की रफ्तार अपेक्षाकृत कम होने के कारण आवेदन की तिथि विस्तारित की गई है।शनिवार 31 जुलाई तक देवती नवोदय विद्यालय के लिए छठी कक्षा की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 2531 छात्र-छात्राओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है।

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तिथि बढ़ाए जाने के बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों ने अपने-अपने प्रखंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। प्रधानाध्यापकों को छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों को नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के प्रति जागरूक एवं प्रेरित करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है।विद्यालय प्रबंधन ने भी योग्य छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों से निर्धारित अवधि के अंदर ऑनलाइन आवेदन पूरा करने की अपील की है, ताकि प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिल सके।

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