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आईटीआई में आज और कल तक प्रवेश लेने का मौका आईटीआई में आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को 7 अगस्त तक बढ़ाया गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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आईटीआई में आज और कल तक प्रवेश लेने का मौका आईटीआई में आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को 7 अगस्त तक बढ़ाया गया

आईटीआई में आज और कल तक प्रवेश लेने का मौका आईटीआई में आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को 7 अगस्त तक बढ़ाया गया

फर्रुखाबाद, संवाददाता। राजकीय और निजी आईटीआई में प्रवेश को आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4 अगस्त थी लेकिन अब इसको दो दिन और बढ़ा दिया गया है। अब अभ्यर्थी आईटीआई में प्रवेश को 7 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।जिले में तीन राजकीय और 13 निजी आईटीआई हैं। सभी आईटीआई में 11 जुलाई से प्रवेश को आनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी। आईटीआई में सत्र 2026-27 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 4 अगस्त निर्धारित थी। लेकिन जिले के युवाओं को अब दो दिन का और समय दिया गया है कि वह आईटीआई में प्रवेश को आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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प्रधानाचार्य राजवीर सिंह ने बताया कि प्रवेश की अंतिम तिथि 4 अगस्त थी इसको बढ़ाकर 7 अगस्त कर दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि महिला अभ्यर्थियों को इस बार विशेष छूट दी गई है। आईटीआई में अगर महिला अभ्यर्थी प्रवेश लेती है तो उसको 100 रूपये ही शुल्क देना होगा।किस आईटीआई में कितने ट्रेड- 21 ट्रेड नोडल आईटीआई फर्रुखाबाद।- 12 ट्रेड आईटीआई अमृतपुर। - 12 ट्रेड आईटीआई कायमगंज।

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