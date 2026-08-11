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हज यात्रियों को अग्रिम धनराशि जमा करने की तारीख बढ़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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हज-2027 के लिए चयनित हज यात्रियों को अग्रिम धनराशि जमा करने की अंतिम तिथि अब 17 अगस्त है। पहले यह 10 अगस्त थी। प्रत्येक यात्री को 1,52,300 रुपये जमा करने होंगे। राशि हज कमेटी की वेबसाइट, हज सेवा एप, या बैंकों के माध्यम से जमा की जा सकेगी। समय सीमा चूकने पर यात्रा रद्द हो सकती है।

हज यात्रियों को अग्रिम धनराशि जमा करने की तारीख बढ़ी

हज-2027 के लिए चयनित हज यात्रियों को अग्रिम धनराशि जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 17 अगस्त कर दी गई है। पहले यह राशि जमा करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त थी। हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई ने सर्कुलर के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। चयनित प्रत्येक हज यात्री को 1,52,300 रुपये अग्रिम धनराशि जमा करनी होगी। हज यात्री यह राशि हज कमेटी की वेबसाइट और हज सुविधा एप के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग से जमा कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पे-इन-स्लिप के जरिए भी राशि जमा की जा सकती है।

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पे-इन-स्लिप हज कमेटी की वेबसाइट से जनरेट की जा सकेगी। समय सीमा में धनराशि जमा नहीं करने पर प्रोवीजनली चयनित यात्री की सीट निरस्त कर दी जाएगी। शॉर्ट हज के लिए आवेदन करने वाले सभी यात्रियों को भी इसमें शामिल किया गया है और उन्हें भी निर्धारित समय में अग्रिम राशि जमा करनी होगी।

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