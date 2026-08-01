Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मत्स्य विभाग में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 05 अगस्त तक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
Follow us on Google News
share

कुशीनगर में सहायक निदेशक मत्स्य ने 2026-27 के वित्तीय वर्ष के लिए मत्स्य विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 05 अगस्त कर दी है। इच्छुक लाभार्थी 16 जुलाई से आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है।

मत्स्य विभाग में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 05 अगस्त तक

कुशीनगर। सहायक निदेशक मत्स्य ने सूचना दी है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में मत्स्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 05 अगस्त कर दी गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, सघन मत्स्य पालन हेतु एरेशन सिस्टम की स्थापना योजना, उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष के अंतर्गत मोपेड विद आइस बॉक्स परियोजना, अंतर्देशीय खारे जल क्षेत्रों में मात्स्यिकी विकास हेतु नए तालाब निर्माण एवं प्रथम वर्ष निवेश योजना, उत्तर प्रदेश में मोती संवर्धन योजना तथा विशिष्ट प्रजाति की मत्स्य हैचरी स्थापना योजना के लाभार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

ये भी पढ़ें:मत्स्य विभाग की योजनाओं में आवेदन अब 5 अगस्त तक

योजनाओं के लिए विभागीय पोर्टल http://fisheries.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा 16 जुलाई से ही उपलब्ध है। पहले अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर अब 05 अगस्त कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में सहायक निदेशक मत्स्य कार्यालय, कुशीनगर से संपर्क कर सकते हैं। योजनाओं का विस्तृत विवरण, इकाई लागत, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक अभिलेख एवं विज्ञापन विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इच्छुक मत्स्य पालक एवं लाभार्थी निर्धारित अवधि के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kushinagar News Kushinagar Latest News Online Application
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।