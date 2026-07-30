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मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा सहित छह योजनाओं का मिलेगा लाभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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बलरामपुर में राज्य सरकार ने मत्स्य पालकों, किसानों और उद्यमियों के लिए योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 8 अगस्त 2026 कर दी है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लाभार्थियों को सहायक योजनाओं का लाभ दिलाना है। इसके अंतर्गत रोजगार सृजन और किसानों की आय में वृद्धि करने की कोशिश की जा रही है।

मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा सहित छह योजनाओं का मिलेगा लाभ

बलरामपुर, संवाददाता। जनपद के मत्स्य पालकों, किसानों और मत्स्य उद्यमियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार द्वारा संचालित मत्स्य विभाग की विभिन्न लाभकारी योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 8 अगस्त 2026 कर दी गई है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी, लेकिन अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से विभागीय पोर्टल पर आवेदन की अवधि बढ़ा दी गई है। सहायक निदेशक मत्स्य दीपांशु ने बताया कि जनपद के इच्छुक मत्स्य पालक, कृषक, मत्स्य उद्यमी, स्वयं सहायता समूह तथा मत्स्य सहकारी समितियां अब 8 अगस्त तक विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।

जिन आवेदकों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे अब निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन कर योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि मत्स्य पालन को आधुनिक तकनीक से जोड़कर गांवों में रोजगार के नए अवसर सृजित कर किसानों की आय में वृद्धि करना है। मत्स्य पालन कम लागत में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय बनकर उभर रहा है। सरकार की सब्सिडी आधारित योजनाएं मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ स्वरोजगार को भी मजबूती देंगी।मत्स्य विभाग की प्रमुख योजनाओं में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा, निषादराज बोट सब्सिडी, एरेशन सिस्टम स्थापना, मोती उत्पादन (पर्ल कल्चर), मत्स्य बीज हैचरी (पंगास व तिलापिया) व मोपेड सह आईसबॉक्स शामिल हैं। इन सभी योजनाओं के माध्यम से तालाबों के विकास, आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता, मत्स्य बीज उत्पादन, परिवहन सुविधा तथा वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। विभाग का मानना है कि इन योजनाओं का लाभ उठाकर मत्स्य पालक अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ बेहतर आमदनी अर्जित कर सकते हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि आवेदन करने से पहले आवश्यक अभिलेख, पात्रता संबंधी शर्तें व योजनाओं की विस्तृत जानकारी कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य विकास भवन से प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 6386338180 पर भी संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने जनपद के मत्स्य पालकों व किसानों से अपील की है कि बढ़ाई गई समय-सीमा का लाभ उठाते हुए समय से ऑनलाइन आवेदन करें, ताकि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर अपनी आय में वृद्धि कर सकें।

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