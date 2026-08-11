हज यात्रा : पहली किस्त जमा करने की तिथि बढ़ी
बिहार राज्य हज समिति ने हज यात्रा के लिए 1,52,300 रुपये की पहली किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त तक बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 10 अगस्त थी। समय सीमा के भीतर किस्त जमा न करने पर पंजीकरण रद्द हो सकता है। ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा भी उपलब्ध है।
हज यात्रा पर जाने के लिए 1,52,300 रुपये की पहली किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। बिहार राज्य हज समिति ने मंगलवार को बताया कि पहली किस्त जमा करने की अंतिम तिथि दस अगस्त निर्धारित की गई थी। आजमीन हज की सुविधा के लिए इसे बढ़ाया गया है। तय समय सीमा के भीतर किस्त जमा नहीं करने की स्थिति में हज यात्रा का पंजीकरण रद्द हो सकता है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेब साइट https://hajcommittee.gov.in पर जाकर ई पेमेंट या दिए गए निर्देशानुसार पे-इन स्लिप भरने के बाद उसे डाउनलोड कर एसबीआई या यूनियन बैंक की किसी भी शाखा में किस्त जमा करायी जा सकती है।
हज सुविधा एप के माध्यम से नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।
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