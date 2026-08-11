Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हज यात्रा : पहली किस्त जमा करने की तिथि बढ़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

बिहार राज्य हज समिति ने हज यात्रा के लिए 1,52,300 रुपये की पहली किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त तक बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 10 अगस्त थी। समय सीमा के भीतर किस्त जमा न करने पर पंजीकरण रद्द हो सकता है। ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा भी उपलब्ध है।

हज यात्रा : पहली किस्त जमा करने की तिथि बढ़ी

हज यात्रा पर जाने के लिए 1,52,300 रुपये की पहली किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। बिहार राज्य हज समिति ने मंगलवार को बताया कि पहली किस्त जमा करने की अंतिम तिथि दस अगस्त निर्धारित की गई थी। आजमीन हज की सुविधा के लिए इसे बढ़ाया गया है। तय समय सीमा के भीतर किस्त जमा नहीं करने की स्थिति में हज यात्रा का पंजीकरण रद्द हो सकता है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेब साइट https://hajcommittee.gov.in पर जाकर ई पेमेंट या दिए गए निर्देशानुसार पे-इन स्लिप भरने के बाद उसे डाउनलोड कर एसबीआई या यूनियन बैंक की किसी भी शाखा में किस्त जमा करायी जा सकती है।

ये भी पढ़ें:हज आवेदक पहली किस्त 17 तक जमा कर सकेंगे

हज सुविधा एप के माध्यम से नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:हज यात्रियों को अग्रिम धनराशि जमा करने की तारीख बढ़ी
ये भी पढ़ें:हज यात्रियों द्वारा अग्रिम राशि जमा करने की अवधि 17 अगस्त तक बढ़ाई गई
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Patna Latest News Patna News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।