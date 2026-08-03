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सीएम अवॉर्ड के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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बलरामपुर में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी गई है। जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि अधिकतम ग्राम पंचायतों को योजना से जोड़ने का यह अंतिम मौका है। 180 ग्राम पंचायतों ने आवेदन किया है, बाकी पंचायतों को समय सीमा के भीतर आवेदन करने का निर्देश दिया गया है।

सीएम अवॉर्ड के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ी

बलरामपुर, संवाददाता। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार (सीएम अवॉर्ड) के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 10 अगस्त कर दी गई है। जिला पंचायत राज अधिकारी अशोक कुमार सचान ने बताया कि अधिक से अधिक पात्र ग्राम पंचायतों को योजना से जोड़ने के उद्देश्य से शासन स्तर पर यह अंतिम अवसर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले की अब तक 180 ग्राम पंचायतों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। जिन पंचायतों ने अभी आवेदन नहीं किया है, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर उसे ऑनलाइन फ्रीज़ करना सुनिश्चित करें। बिना फ्रीज़ किए आवेदन मान्य नहीं होगा। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों, ग्राम पंचायत अधिकारियों तथा ग्राम प्रधानों से समन्वय स्थापित कर पात्र पंचायतों के आवेदन समय से पूरा कराने की अपील की।

उन्होंने कहा कि अधिक भागीदारी से जिले का प्रदर्शन बेहतर होगा और उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मान एवं प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि 10 अगस्त के बाद आवेदन की समय सीमा बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है। इसलिए अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय सभी पंचायतें समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।

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