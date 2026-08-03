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छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति के 15 सितंबर से करें आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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शिक्षण संस्थान मास्टर डाटाबेस में शामिल होने के लिए ऑन लाइन करें आवेदन 15 अगस्त तकछात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति के 15 सितंबर से करें आवेदनछात्र-छात्राएं

छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति के 15 सितंबर से करें आवेदन

जिला समाज कल्याण अधिकारी रेनू ने अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त तक है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा फीस आदि का सत्यापन करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी के स्तर नियमावली में उल्लिखित व्यवस्थानुसार फीस आदि का सत्यापन करने की अंतिम तिथि 14 सितम्बर है। उन्होंने कहा कि नवीनीकरण छात्र/छात्राओं हेतु आवेदन करने के लिए 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक एवं नवीन छात्र/छात्राओं हेतु आवेदन करने के लिए 15 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक तिथि निर्धारित की गयी है।

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उन्होंने पात्र छात्र-छात्राओं से शीघ्र आवेदन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इसके बाद मौक नहीं मिलेगा। उन्होंने जनपद में संचालित समस्त दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 11-12) को छोड़कर के उच्च शिक्षण संस्थानों को सूचित किया है कि निर्गत समय-सारणी के अनुसार कार्यवाही करते हुए अपने शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्रों को ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने के सम्बन्ध में अवगत कराना सुनिश्चित करें।

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