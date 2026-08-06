कल तक होगा नवोदय में प्रवेश परीक्षा का आवेदन
महत्वपूर्ण सूचना है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अगस्त है। कक्षा पांच में पढ़ रहे छात्र इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयनित छात्रों को विद्यालय में शिक्षा, आवास, भोजन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त होने वाली है। इसके लिए सात अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।प्राचार्य धीरज कुमार ने बताया कि जिले के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा पांच में अध्ययनरत विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिले के विभिन्न विद्यालयों के परीक्षा केंद्र पर प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा में सफल और मेरिट में आने वाले बच्चों का कक्षा छह में प्रवेश कराया जाएगा। आवेदन के लिए बच्चे की जन्मतिथि एक मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच होनी चाहिए तथा वह इस सत्र में कक्षा पांच में अध्ययनरत होना चाहिए।आवेदन
प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और निःशुल्क है। प्रवेश परीक्षा के बाद चयनित विद्यार्थियों को विद्यालय में शिक्षा के साथ आवास, भोजन, पाठ्यपुस्तक, वर्दी, चिकित्सा, खेलकूद, कंप्यूटर शिक्षा समेत व्यक्तित्व विकास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
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