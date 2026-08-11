वीकेएसयू के एग्जिट फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आज
सासाराम, नगर संवाददाता। करने वाले विद्यार्थी ही एग्जिट फॉर्म भर सकेंगे। पात्र विद्यार्थियों को 12 अगस्त 2026 तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइ
सासाराम, नगर संवाददाता। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के स्नातक सेमेस्टर-6 (सत्र 2023-27) के वैसे छात्र-छात्राओं के लिए एग्जिट फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आज है, जो चार वर्षीय स्नातक की पढ़ाई पूरी नहीं कर तीन वर्षीय डिग्री लेकर पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सेमेस्टर-1 से सेमेस्टर-6 तक की सभी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पास करने वाले विद्यार्थी ही एग्जिट फॉर्म भर सकेंगे। पात्र विद्यार्थियों को 12 अगस्त 2026 तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन एग्जिट फॉर्म भरना होगा।
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